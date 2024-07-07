Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Polisi Sita 4 Senjata Api Ilegal Milik Anggota DPRD Lampung Tengah Tersangka Penembakan

Ira Widyanti , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |15:58 WIB
LAMPUNG TENGAH - Polisi telah menetapkan Anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam sebagai tersangka kasus penembakan warga dalam acara resepsi pernikahan adat Lampung

Selain mengamankan tersangka Mukadam, penyidik dari Satreskrim Polres Lampung Tengah juga telah menyita 4 senjata api milik anggota Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Kapolres Lampung Tengah AKBP Andik Purnomo Sigit mengatakan, senjata api tersebut ditemukan polisi di beberapa lokasi berbeda.

"Ada 4 senjata api milik MSM, kemudian senjata api ini 3 di antaranya didapatkan di lokasi berbeda," ujar Andik, Minggu (7/7/2024).

