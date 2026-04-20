Pesan Panglima TNI ke Pimpinan DPRD: Silakan Ajak Prajurit Bangun Wilayah Kalian

JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, mempersilakan pimpinan DPRD untuk mengajak prajurit TNI di masing-masing wilayah membantu pembangunan daerah. Agus menerangkan bahwa semangat tersebut dilakukan untuk mendukung keberhasilan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Agus saat memberikan materi bertajuk "Program dan Kebijakan TNI dalam Mendukung Asta Cita Mewujudkan Indonesia Emas 2045" kepada peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Silakan TNI diajak membangun wilayah-wilayah Bapak-Ibu sekalian untuk mempercepat pembangunan dan menyejahterakan masyarakat," ujar Agus dalam paparannya, Senin (20/4/2026).

Menurut Agus, tugas dan fungsi TNI tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mendukung pembangunan daerah. Ia menegaskan, hal tersebut merupakan bagian dari tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Ini sesuai dengan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, salah satunya membantu tugas pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan," jelasnya.

Melalui materi ini, Agus berharap para Ketua DPRD memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran strategis TNI. Dengan demikian, sinergi dengan pemerintah daerah dapat semakin optimal, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

(Awaludin)

