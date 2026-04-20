Pesan Panglima TNI ke Pimpinan DPRD: Silakan Ajak Prajurit Bangun Wilayah Kalian

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |20:30 WIB
Pesan Panglima TNI ke Pimpinan DPRD: Silakan Ajak Prajurit Bangun Wilayah Kalian
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto (foto: Puspen TNI)
JAKARTA - Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, mempersilakan pimpinan DPRD untuk mengajak prajurit TNI di masing-masing wilayah membantu pembangunan daerah. Agus menerangkan bahwa semangat tersebut dilakukan untuk mendukung keberhasilan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Agus saat memberikan materi bertajuk "Program dan Kebijakan TNI dalam Mendukung Asta Cita Mewujudkan Indonesia Emas 2045" kepada peserta Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Silakan TNI diajak membangun wilayah-wilayah Bapak-Ibu sekalian untuk mempercepat pembangunan dan menyejahterakan masyarakat," ujar Agus dalam paparannya, Senin (20/4/2026).

Menurut Agus, tugas dan fungsi TNI tidak hanya menjaga kedaulatan negara, tetapi juga mendukung pembangunan daerah. Ia menegaskan, hal tersebut merupakan bagian dari tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Ini sesuai dengan tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang, salah satunya membantu tugas pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan," jelasnya.

Melalui materi ini, Agus berharap para Ketua DPRD memperoleh pemahaman yang utuh mengenai peran strategis TNI. Dengan demikian, sinergi dengan pemerintah daerah dapat semakin optimal, terarah, dan berkelanjutan dalam mendukung percepatan pembangunan demi terwujudnya Indonesia yang maju, berdaulat, dan sejahtera menuju Indonesia Emas 2045.

12 Warga Sipil Tewas, Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi terhadap OPM
Ketua KPK Ungkap Pentingnya Peran DPRD dalam Pencegahan Korupsi
Pesan Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD: Parpol Boleh Beda, tapi Harus Cinta Tanah Air
Prabowo Beri Arahan Tertutup ke Ketua DPRD se-Indonesia di Lembah Tidar Magelang
Cerita Prabowo Disarankan untuk Diwakili Berikan Arahan ke Ketua DPRD se-Indonesia
Prabowo Akan Beri Arahan Ketua DPRD Seluruh Indonesia di Retret Lembah Tidar Magelang 
