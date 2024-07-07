Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Sewa Mobil tapi Malah Dijadikan Jaminan Utang, Pria Paruh Baya Ditangkap

Indra Siregar , Jurnalis-Minggu, 07 Juli 2024 |16:20 WIB
Sewa Mobil tapi Malah Dijadikan Jaminan Utang, Pria Paruh Baya Ditangkap
A
A
A

PRINGSEWU - Tim khusus anti-bandit Polsek Pringsewu Kota berhasil mengamankan Hanza alias Orok (55) atas tuduhan penggelapan mobil rental yang disewanya.

Kapolsek Pringsewu Kota, Kompol Rohmadi, menjelaskan bahwa warga Kelurahan Pringsewu Selatan tersebut ditangkap di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pringsewu Utara pada Jumat malam (5/7/2024) sekitar pukul 20.00 WIB.

Penangkapan ini berdasarkan laporan dari pemilik rental, Rian Adi Prastiyo (33), warga Kelurahan Pringsewu Timur, yang diajukan sehari sebelumnya.

Menurut laporan Rian, mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi B 1242 UIM yang disewa selama seminggu sejak 26 April 2024 tidak kunjung dikembalikan, menyebabkan kerugian perusahaan hingga ratusan juta rupiah.

"Atas dasar laporan korban, Unit Reskrim Polsek Pringsewu Kota melakukan proses penyelidikan dan setelah bukti cukup, pelaku diamankan," ujar Kompol Rohmadi kepada awak media pada Minggu (7/7/2024).

Rohmadi juga mengungkapkan bahwa kendaraan Toyota Avanza milik korban telah berhasil ditemukan oleh polisi di wilayah Bandar Lampung. Mobil yang disewa selama seminggu dengan tarif Rp.2,1 juta tersebut oleh pelaku dipindahtangankan kepada orang lain sebagai jaminan hutang sebesar Rp.185 juta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/338/3175248//james-oJkH_large.jpg
Polres Jakut Tangkap Lima Sindikat Pencuri Motor Lintas Provinsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/33/3175159//ashanty-vZF4_large.jpg
Eks Karyawan Klaim Diintimidasi Pihak Ashanty saat Tanda Tangan Surat Pengakuan Penggelapan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/338/3173954//polisi-Ccal_large.jpg
Muara Angke Marak Curanmor dan Narkoba, Warga Resah Minta Perbanyak CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/27/338/3172824//maling-qmwf_large.jpg
Anak Sekolah Bekuk Pelaku Maling Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/338/3172531//pencurian-4EQR_large.jpg
Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang Belasan Juta dan 110 Gram Emas Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171227//pencurian-iaKC_large.jpg
Tantang Warga dengan Golok, Maling Vespa Bernasib Tragis Usai Dikeroyok Massa di Depok
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement