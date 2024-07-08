Rusia Gagalkan Upaya Pembajakan Pesawat Pembom oleh Intelijen Ukraina

MOSKOW - Petugas Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) memblokir upaya Ukraina untuk mengatur pembajakan pesawat pembom strategis Tu-22M3 Rusia, kata dinas tersebut pada Senin, (8/7/2024).

“Intelijen Ukraina bermaksud merekrut seorang pilot militer Rusia untuk mendapatkan imbalan uang dan memberikan kewarganegaraan Italia, untuk membujuknya agar menerbangkan dan mendaratkan kapal induk rudal di Ukraina,” kata FSB di situs webnya, sebagaimana dilansir Reuters.

Reuters tidak dapat memverifikasi rinciannya secara independen. Belum ada komentar langsung dari Ukraina.

Selama operasi tersebut, Rusia menerima informasi yang membantu pasukan Rusia menyerang lapangan terbang Ozerne di barat laut Ukraina, tambah FSB dalam pernyataannya.

Waktu operasi dan dugaan serangan di lapangan terbang Ozerne di Zhytomyr, Ukraina, masih belum jelas.