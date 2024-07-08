Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Kembali Erupsi, Gunung Marapi Muntahkan Abu Setinggi 1.000 Meter

Rus Akbar , Jurnalis-Senin, 08 Juli 2024 |14:30 WIB

Foto: PVMBG
A
A
A

PADANG - Meski status Gunung Marapi, Sumatra Barat sudah turun dari level siaga menjadi level waspada, tapi hari ini gunung dengan ketinggian 3.891 mdpl telah menyemburkan abu vulkanik setinggi 1.000 meter dari puncak kawah.

Dari data pengamat gunung api Gunung Marapi di Bukittinggi pada hari ini telah terjadi erupsi Guning Marapi, Sumatera Barat pada pukul 09:17 WIB dengan tinggi kolom abu teramati 1.000 meter.

"Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya. erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 15.9 mm dan durasi 34 detik," tulisnya dalam pesan, Senin (8/7/2024).

PVMBG mengingatkan, warga dan pengunjung Gunung Marapi tidak diperbolehkan memasuki dan melakukan kegiatan di dalam wilayah radius 3 km dari kawan Gunun Marapi.

Masyarakat yang bermukim di sekitar lembah, aliran, bantaran sungai-sungai yang berhulu di puncak Gunung Marapi agar selalu mewaspadai potensi ancaman bahaya lahar yang dapat terjadi terutama di saat musim hujan.

Untuk menghindari gangguan pernapasan (ISPA) maupun gangguan kesehatan lainnya yang disebabkan oleh abu vulkanik maka masyarakat yang berada di sekitar G. Marapi agar menggunakan masker pelindung mulut dan hidung serta perlengkapan lain untuk melindungi mata dan kulit.

Selain itu jika terjadi hujan abu agar mengamankan sarana air bersih serta membersihkan atap rumah dari abu vulkanik yang tebal agar tidak roboh.

(Khafid Mardiyansyah)

      
