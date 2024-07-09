Gempa M4,3 Guncang Halmahera Timur Malam Ini

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 4,3 mengguncang Halmahera Timur, Maluku Utara (Malut), Selasa (9/7/2024), malam ini.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 20:50 WIB.

BMKG menyatakan bahwa gempa berlangsung di darat.

"#Gempa (UPDATE) Mag:4.3, 09-Jul-24 20:50:01 WIB, Lok:1.11 LU, 128.28 BT (Pusat gempa berada di darat 31 km Barat Daya Halmahera Timur), Kedlmn:10 Km Dirasakan (MMI) II-III Subaim-Halmahera Timur #BMKG," tulis BMKG.

(Fakhrizal Fakhri )