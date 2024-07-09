Situbondo Jatim Diguncang Gempa M3,2 Berpusat di Laut

JAKARTA - Wilayah Situbondo, Jawa Timur diguncang gempa dengan kekuatan M3,2 pada Selasa (9/7/2024). Gempa terjadi sekira pukul 14.44 WIB.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tidak berpotensi tsunami. Adapun kedalamannya 16 kilometer.

Pusat gempa berada di 62 km Timur Laut Situbondo, Jatim dengan titik koordinat 7.41 Lintang Selatan dan 114.47 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.2, 09-Jul-2024 14:44:53WIB, Lok:7.41LS, 114.47BT (62 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:16 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )