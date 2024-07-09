Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Situbondo Jatim Diguncang Gempa M3,2 Berpusat di Laut

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 09 Juli 2024 |15:50 WIB
Situbondo Jatim Diguncang Gempa M3,2 Berpusat di Laut
Ilustrasi gempa (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Wilayah Situbondo, Jawa Timur diguncang gempa dengan kekuatan M3,2 pada Selasa (9/7/2024). Gempa terjadi sekira pukul 14.44 WIB.

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), gempa tidak berpotensi tsunami. Adapun kedalamannya 16 kilometer.

Pusat gempa berada di 62 km Timur Laut Situbondo, Jatim dengan titik koordinat 7.41 Lintang Selatan dan 114.47 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.2, 09-Jul-2024 14:44:53WIB, Lok:7.41LS, 114.47BT (62 km TimurLaut SITUBONDO-JATIM), Kedlmn:16 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

Menurut BMKG, informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa.

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” katanya.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Gempa Situbondo BMKG gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177121/gempa-eWsg_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,6 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175926/gempa-slMt_large.jpg
Breaking News! Gempa M6,9 Guncang Pulau Karatung Sulut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175905/gempa-FG5N_large.jpg
Gempa M5,7 Guncang Laut Banda, BMKG: Tidak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement