Gunung Ibu Empat Kali Erupsi, Warga Radius 4 Km Diminta Menjauh

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara mengalami empat kali erupsi, pada, Rabu (10/7/ 2024).

Erupsi terjadi pada pukul 06.28 WIT, 07.06 WIT, 07.55 WIT, dan 08.43 WIT. Tercatat luncurkan abu vulkanik tertinggi yakni 500 meter di atas puncak.

“Terjadi erupsi Gunung Ibu pada hari Rabu, 10 Juli 2024, pukul 08:43 WIT dengan tinggi kolom abu teramati ± 500 m di atas puncak (± 1825 m di atas permukaan laut),” ujar Petugas Pos Gunung Api, Axl Roeroe dalam keterangannya.

Hingga pukul 08.43 WIT, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah tenggara. Erupsi Gunung Ibu ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 7 mm dan durasi 109 detik