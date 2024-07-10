Tragis, Wanita Tewas Bersimbah Darah Ditusuk Mantan Suami

Wanita dibunuh mantan suami di Banjarnegara, Jawa Tengah (Foto: Nurdin Ozi)

BANJARNEGARA - Ko'in Nuraini (29), warga Dusun Krajan, Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah menjadi korban pembunuhan yang diduga dilakukan pelaku yang tak lain adalah mantan suaminya, Sigit Hartono (34), warga Kabupaten Purbalingga.

Dari keterangan pihak keluarga, peristiwa tersebut terjadi pada Rabu 10 Juli pukul 5 pagi. Pelaku mendatangi korban saat tengah berada di rumah salah satu kerabatnya.

Sebelum kejadian, korban dan pelaku pun sempat cekcok di ruang tamu. Kemudian, tiba-tiba pelaku menikam perut korban menggunakan pisau yang dibawanya.

Korban pun berusaha lari menghindar, namun, pelaku tetap mengejar dan melukai korban. Usai korban tak berdaya pelaku pun langsung melarikan diri.

Setelah itu, korban pun langsung dibawa pihak keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hj Lasmanah Banjarnegara, korban pun diduga meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Kadus Sawangan, Mutohirin mengatakan, dari peristiwa tersebut, pihak kepolisian langsung melakukan menangkap pelaku dan masih dilakukan penyelidikan terkait motif pembunuhan yang dilakukan terduga pelaku yang tak lain adalah mantan suami korban.

(Arief Setyadi )