Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Truk Molen Terguling Menimpa Rumah, Bocah 2 Tahun Tertimpa Reruntuhan Tembok

Mahesa Apriandi , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |11:06 WIB
Truk Molen Terguling Menimpa Rumah, Bocah 2 Tahun Tertimpa Reruntuhan Tembok
Truk terguling dan menimpa rumah warga Serang (Foto : iNews/Mahesa A)
A
A
A

SERANG - Seorang ibu dan tiga anaknya di Kota Serang, Banten, tertimpa reruntuhan tembok yang roboh akibat tertimpa truk molen pengangkut material cor jalan yang terguling. Peristiwa itu terjasi mereka sedang tertidur di ruang keluarga rumahnya.

Truk molen tersebut terguling pada Kamis (11/7/2024) pagi, dengan menimpa rumah di Jalan Raya Taktakan-Gunung Sari, Kampung Cikoak, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten.

Beruntung, korban bernama Badriah dan ketiga anaknya itu selamat dari maut meski keempatnya sedang tertidur saat truk yang melintas dari Tembong Kota Serang menuju Mancak terguling dan menimpa rumahnya.

Saat kejadian, putri Badriah yang masih berumur 2 tahun 7 bulan tertimbun puing tembok rumah. Beruntung korban selamat dari maut.

"Anak saya tertimbun puing tembok rumah," ujar Badriah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement