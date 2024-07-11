Truk Molen Terguling Menimpa Rumah, Bocah 2 Tahun Tertimpa Reruntuhan Tembok

Truk terguling dan menimpa rumah warga Serang (Foto : iNews/Mahesa A)

SERANG - Seorang ibu dan tiga anaknya di Kota Serang, Banten, tertimpa reruntuhan tembok yang roboh akibat tertimpa truk molen pengangkut material cor jalan yang terguling. Peristiwa itu terjasi mereka sedang tertidur di ruang keluarga rumahnya.

Truk molen tersebut terguling pada Kamis (11/7/2024) pagi, dengan menimpa rumah di Jalan Raya Taktakan-Gunung Sari, Kampung Cikoak, Kelurahan Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang, Banten.

Beruntung, korban bernama Badriah dan ketiga anaknya itu selamat dari maut meski keempatnya sedang tertidur saat truk yang melintas dari Tembong Kota Serang menuju Mancak terguling dan menimpa rumahnya.

Saat kejadian, putri Badriah yang masih berumur 2 tahun 7 bulan tertimbun puing tembok rumah. Beruntung korban selamat dari maut.

"Anak saya tertimbun puing tembok rumah," ujar Badriah.