Saat Jokowi Turun dari Mobil Cek Jalan Rusak di Lampung Selatan

LAMPUNG SELATAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung. Dalam lawatan kali ini, Presiden dijadwalkan berada di Lampung selama dua hari yakni Kamis (11/7/2024) hingga Jumat 12 Jumat 2024.

Pada kunjungan pertamanya di Provinsi Lampung, Jokowi mendatangi Kabupaten Lampung Selatan. Agenda awal Jokowi mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Kalianda, kemudian dia menuju Desa Bandan Hurip untuk meninjau pompanisasi pertanian.

Dalam perjalanannya dari RSUD Bob Bazar menuju Desa Bandan Hurip, rangkaian kendaraan Jokowi sempat berhenti. Kepala Negara yang duduk semobil dengan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan kemudian turun dan mengecek langsung jalan rusak yang dilewatinya.

BACA JUGA: Jokowi Minta Pak Bas Perbaiki Jalan Rusak di Lampung

Presiden Jokowi mengecek jalan rusak sambil menyapa warga yang sejak pagi telah menantinya. Usai melihat kondisi jalan rusak itu, dia melanjutkan perjalanannya.

Presiden Jokowi mengatakan bahwa dirinya sengaja untuk menghentikan laju kendaraannya untuk melihat kondisi jalan yang dilintasi.

BACA JUGA: Bahlil Sebut Perpanjangan Izin Freeport Terbit Sebelum Jokowi Lengser

"Oh ngecek jalan tadi. Jalannya kan tadi lubang-lubang, banyak yang rusak sehingga saya tadi langsung perintah ke Pak Menteri PU," ujarnya, Kamis (11/7/2024).