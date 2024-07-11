Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pengunjung Hotel di Pekanbaru Bawa 5 Kilogram Sabu

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 11 Juli 2024 |18:12 WIB
Pengunjung Hotel di Pekanbaru Bawa 5 Kilogram Sabu
Dua pengunjung hotel di Pekanbaru bawa 5 kg sabu (Foto : Istimewa)
A
A
A

PEKANBARU – Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan dua pengunjung hotel di Pekanbaru karena terlibat peredaran narkoba. Dari tangan pelaku disita barang bukti 5 Kg sabu.

Para tersangka yang ditangkap adalah FR (28) dan ALP (27). Keduanya merupakan warga Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

“Tersangka diamankan d Hotel Citismart Bandara lantai 3 kamar nomor 318, Jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Manang Soebeti Rabu (11/7/2024).

Penangkapan berawal saat Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Riau AKBP Boby Putra Ramadan Sebayang mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba di wilayah jalan Sudirman Kecamatan Bukit Raya.

Setelah mendapatkan ciri-ciri terduga pelaku, tim langsung bergerak menyisir jalan Sudirman.

Tim melihat 2 orang terduga sesuai dengan ciri - ciri, masuk kedalam Hotel Citismart Bandara sambil menyandang tas ransel. Kemudian Tim mencari tau melalui pihak hotel nomor kamar tempat kedua terduga menginap.

“Setelah mendapatkan nomor kamar hotel terduga, tim bersama Sekuriti hotel melakukan penggeledahan di lantai 3 kamar 318 dan menemukan barang bukti lima bungkus plastik warna hitam besar diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Tim membawa terduga pelaku beserta barang bukti ke Polda Riau untuk pengembangan serta proses lidik sidik lebih lanjut,” tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Polda Riau sabu Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177645/narkoba-q2jw_large.jpg
6 Bulan Beroperasi, Pabrik Sabu di Apartemen Cisauk Raup Untung Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177617/narkoba-rSX8_large.jpg
Lab Sabu di Apartemen Cisauk Digerebek, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177080/ammar_zoni-Kt26_large.jpg
Ammar Zoni Dipindahkan ke Lapas Super Maksimum Nusakambangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176803/narkoba-TLzR_large.jpg
BNN dan Kepolisian Fiji Perkuat Kerja Sama Cegah Peredaran Gelap Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/338/3176021/viral-OfZo_large.jpg
Jadi Bandar Narkoba di Dalam Rutan, Ammar Zoni Disanksi Isolasi 40 Hari dan Dipindahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/338/3175958/ammar_zoni-INO4_large.jpg
Gerak-gerik Mencurigakan Ammar Zoni hingga Ditemukan Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement