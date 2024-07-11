Pengunjung Hotel di Pekanbaru Bawa 5 Kilogram Sabu

PEKANBARU – Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau mengamankan dua pengunjung hotel di Pekanbaru karena terlibat peredaran narkoba. Dari tangan pelaku disita barang bukti 5 Kg sabu.

Para tersangka yang ditangkap adalah FR (28) dan ALP (27). Keduanya merupakan warga Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.

“Tersangka diamankan d Hotel Citismart Bandara lantai 3 kamar nomor 318, Jalan Kharuddin Nasution Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Riau Kombes Manang Soebeti Rabu (11/7/2024).

Penangkapan berawal saat Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Riau AKBP Boby Putra Ramadan Sebayang mendapatkan informasi bahwa ada penyalahgunaan narkoba di wilayah jalan Sudirman Kecamatan Bukit Raya.

Setelah mendapatkan ciri-ciri terduga pelaku, tim langsung bergerak menyisir jalan Sudirman.

Tim melihat 2 orang terduga sesuai dengan ciri - ciri, masuk kedalam Hotel Citismart Bandara sambil menyandang tas ransel. Kemudian Tim mencari tau melalui pihak hotel nomor kamar tempat kedua terduga menginap.

“Setelah mendapatkan nomor kamar hotel terduga, tim bersama Sekuriti hotel melakukan penggeledahan di lantai 3 kamar 318 dan menemukan barang bukti lima bungkus plastik warna hitam besar diduga narkoba jenis sabu. Kemudian Tim membawa terduga pelaku beserta barang bukti ke Polda Riau untuk pengembangan serta proses lidik sidik lebih lanjut,” tuturnya.