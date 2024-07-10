44 Terdakwa Narkoba di Sumut Dituntut Hukuman Mati

MEDAN - Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah menuntut vonis hukuman mati terhadap 44 terdakwa kasus narkoba dalam kurun waktu Januari hingga Juni 2024.

Dari 44 bandit narkoba yang telah dituntut mati itu, terbanyak kasusnya ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan sebanyak 18 orang. Lalu Kejari Asahan sebanyak 14 orang, Kejari Tanjung Balai 5 orang, Kejari Deliserdang 3 orang, Kejari Belawan 2 orang) serta Kejari Langkat dan Kejari Binjai masing-masing 1 orang.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Idianto, melalui salah seorang Koordinator Bidang Intelijen Yos A Tarigan, menyatakan bahwa tuntutan pidana mati kepada para bandit narkoba ini diharapkan memberi efek jera kepada para pelaku tindak pidana narkotika.

