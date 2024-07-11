Sebelum Ditemukan Jadi Mayat Tanpa Alat Kelamin, Korban Sempat Ada Perselisihan

SUKABUMI - Kerabat dan keluarga ungkapkan sebelum ditemukannya menjadi mayat tanpa alat kelamin, korban pernah berselisih paham dengan teman kerjanya pada saat bekerja pada sebuah restoran di Bogor.

Korban yang sudah diketahui identitasnya, bernama Aris Muhammad Sunandar (27) bekerja di tempat cuci steam dan satu tempat tinggal dengan saudaranya, Anggi (17) di kontrakan Bogor.

Paman Anggi, Medi alias Kiwil (35) mengungkapkan sebelumnya, korban pernah berselisih paham hingga adu jotos dengan teman kerjanya di restoran hingga harus berhenti dan pindah kerja ke tempat sekarang.

"Kejadiannya 3 bulan lalu, korban dan Anggi, pernah berantem dengan teman kerjanya hingga harus membayar biaya pengobatan sebesar Rp5 juta," ujar Medi, Rabu (10/7/2024).

Lebih lanjut Medi mengatakan, sebelum kejadian, korban mendapat panggilan melalui telepon, ajakan untuk bertemu dengan teman kerjanya saat bekerja di restoran.