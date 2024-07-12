Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Tentara Israel Gagal Lindungi Kibbutz dari Serangan Hamas, Menhan Gallant Serukan Penyelidikan

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |10:45 WIB
Tentara Israel Gagal Lindungi Kibbutz dari Serangan Hamas, Menhan Gallant Serukan Penyelidikan
Tentara Israel gagal lindungi kibbutz dari serangan Hamas, Menhan Gallant serukan penyelidikan (Foto: EPA)
A
A
A

ISRAEL - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant telah menyerukan penyelidikan negara mengenai penyebab serangan Hamas pada 7 Oktober, karena militer mengakui bahwa mereka gagal dalam tugasnya untuk melindungi komunitas kecil atau kibbutz di Israel yang menewaskan 101 orang.

Gallant telah melontarkan komentarnya setelah laporan pertama dari serangkaian laporan resmi militer Israel mengungkapkan bagaimana tentara beroperasi di Kibbutz Be’eri, yang terletak di dekat pagar perimeter Gaza.

Jumlah penduduk yang tewas di kibbutz lebih banyak dibandingkan komunitas Israel lainnya pada tanggal 7 Oktober, setelah orang-orang bersenjata menyeberang dari Gaza dan mengamuk di rumah mereka.

Gallant mengatakan penyelidikan nasional yang independen diperlukan untuk memeriksa tindakan semua pihak yang berkuasa, termasuk Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu, sehubungan dengan pertumbuhan kekuatan dan kemampuan Hamas selama dekade terakhir.

Sekitar 1.200 orang tewas dan 251 lainnya dibawa kembali ke Gaza sebagai sandera dalam serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada musim gugur lalu.

Hal ini menyebabkan operasi militer besar-besaran Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 38.000 warga Palestina, menurut kementerian kesehatan yang dikelola Hamas.

Anggota kibbutz mengatakan penting bagi Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk mengakui bahwa mereka gagal melindungi mereka dan mereka juga menuntut penyelidikan nasional.

Laporan tersebut, yang dibuat oleh seorang perwira militer senior, memuji keberanian personel keamanan namun mengatakan bahwa IDF tidak siap menghadapi infiltrasi besar-besaran yang dilakukan Hamas dan selama tujuh jam pertama pertempuran, penduduk kibbutz membela diri.

Halaman:
1 2
      
