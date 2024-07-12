Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

PBB Desak Rusia Tarik Diri dari PLTN Zaporizhzhia, PLTN Terbesar Eropa di Ukraina

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:43 WIB
PBB Desak Rusia Tarik Diri dari PLTN Zaporizhzhia, PLTN Terbesar Eropa di Ukraina
PBB desak Rusia tarik diri dari PLTN Zaporizhzhia, PLTN terbesar Eropa di Ukraina (Foto: Reuters)
A
A
A

RUSIA - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) pada Kamis (11/7/2024) menuntut agar Rusia segera menarik militernya dan personel tidak sah lainnya dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia di Ukraina dan mengembalikannya ke kendali penuh pihak berwenang Ukraina.

Majelis Umum yang beranggotakan 193 orang mengadopsi resolusi dengan 99 suara mendukung, sembilan menentang dan 60 abstain.

Pembangkit listrik tenaga nuklir Zaporizhzhia, yang terbesar di Eropa, diambil alih oleh Rusia tak lama setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada Februari 2022. Pembangkit listrik tersebut ditutup tetapi memerlukan tenaga eksternal untuk menjaga bahan nuklirnya tetap dingin dan mencegah kehancuran.

Berbicara sebelum pemungutan suara, Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mendesak negara-negara untuk memberikan suara yang mendukung resolusi tersebut.

"Kita berhutang budi pada generasi mendatang. Kita harus memastikan bahwa kengerian bencana nuklir tidak terulang kembali,” terangnya.

Sepanjang perang, Ukraina dan Rusia saling menuduh satu sama lain melakukan penembakan terhadap pembangkit listrik tersebut dan memutus jaringan listrik. Ukraina menampik tuduhan Rusia dan mengatakan pihaknya tidak menyerang fasilitas nuklir.

Resolusi PBB tersebut menyerukan penghentian segera serangan-serangan yang dilakukan Federasi Rusia terhadap infrastruktur energi penting Ukraina, yang meningkatkan risiko kecelakaan atau insiden nuklir di seluruh fasilitas nuklir Ukraina.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/18/3165063/anak_anak_rusia_latihan_militer-zORK_large.jpg
Puluhan Anak Rusia Ikuti Latihan Militer, Bawa Senjata Asli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/25/18/3141762/serangan_drone_rusia_sasar_apartemen_di_ukraina-LJPv_large.jpg
Drone Rusia Serang Apartemen dan Rumah di Kyiv, 7 Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/11/18/3138138/presiden_rusia_vladimir_putin-N4Ms_large.jpg
3 Tahun Perang, Putin Usulkan Perundingan Langsung dengan Ukraina di Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/337/3131278/papua-7km6_large.jpg
Gempar Kabar Rusia Tempatkan Pesawat di Papua, Kemlu Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126442/bendera_korea_utara_dan_rusia-nQNU_large.jpg
Rusia Segera Mulai Bangun Jembatan Menuju Korea Utara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/03/18/3070646/bom-Yq8P_large.jpg
Ngeri, Rusia Diduga Lepaskan Bom Non-nuklir Terkuat di Dunia, Awan Berbentuk Jamur Terlihat di Ukraina
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement