HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Drone Ukraina di Belgorod Rusia Lukai 5 Anak, Dua Di Antaranya Terluka Serius

Susi Susanti , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |15:58 WIB
Serangan Drone Ukraina di Belgorod Rusia Lukai 5 Anak, Dua Di Antaranya Terluka Serius
Serangan drone Ukraina di Belgorod Rusia lukai 5 anak (Foto: Reuters)
A
A
A

UKRAINA Serangan pesawat tak berawak (drone) Ukraina di halaman luar blok apartemen bertingkat di kota perbatasan di wilayah Belgorod, Rusia selatan, melukai lima anak, dua di antaranya serius.

“Di kota Shebekino, sebuah alat peledak sengaja dijatuhkan dari drone di halaman gedung apartemen bertingkat,” tulis Gubernur regional Vyacheslav Gladkov di Telegram.

“Lima anak yang berada di taman bermain mengalami berbagai luka. Dua di antaranya dalam kondisi serius dilarikan ke rumah sakit anak daerah,” lanjutnya.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, yang juga menulis di Telegram, menggambarkan insiden tersebut sebagai serangan teroris yang disengaja terhadap anak-anak dan menyerukan kecaman internasional.

Insiden itu terjadi tiga hari setelah sebuah bom Rusia menyebabkan kerusakan besar di sebuah rumah sakit anak-anak di Kyiv, yang menyebabkan banyak pasien dievakuasi. Setidaknya dua orang tewas.

Halaman:
1 2
      
