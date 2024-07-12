Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Misteri Potongan Kaki di Pantai Marina Terungkap, Ternyata Milik Nenek Penderita Diabetes

Eka Setiawan , Jurnalis-Jum'at, 12 Juli 2024 |17:26 WIB
Misteri Potongan Kaki di Pantai Marina Terungkap, Ternyata Milik Nenek Penderita Diabetes
Illustrasi (foto: dok Okezone)
A
A
A

 

SEMARANG – Teka-teki potongan kaki perempuan yang ditemukan mengambang di Pantai Marina Semarang pada 27 Juni lalu akhirnya terungkap. Kaki kiri itu milik seorang nenek yang diamputasi karena penyakit diabetes.

“Ada warga memberi tahu, ibu-ibu kakinya diamputasi karena sakit diabetes,” ungkap Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang, Kompol Andika Dharma Sena di Mapolrestabes Semarang, Jumat (12/7/2024).

Informasi itu masuk ke tim Reserse Kriminal Polsek Semarang Utara, yang kemudian ditindaklanjuti pendalaman di lapangan. Ternyata memang betul disimpulkan bahwa kaki itu memang diamputasi oleh medis.

“Jadi setiap amputasi organ tubuh, dikembalikan ke pemilik. Rumahnya tidak ada halaman untuk mengubur, kemudian dibuang ke laut, di bawah jembatan dekat Marina,” lanjutnya.

Sementara, Kepala Unit Reskrim Polsek Semarang Utara Iptu Kumaidi menyebut orang yang memberikan informasi adalah cucu dari nenek tersebut. Neneknya berinisial M (66) warga Semarang Utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/338/3177689//mayat-Xubm_large.jpg
Tragis, Pria Ini Ditemukan Tewas di Kelapa Dua Depok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/338/3177667//mayat-DuZa_large.jpeg
Terapis di Pejaten Tewas, Polisi Bongkar Pola Rekrutmen Spa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/614/3177656//mayat-LbGt_large.jpg
Tata Cara Memandikan Jenazah dan Hukumnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177031//mayat-1QA4_large.jpeg
Terapis Tewas, Polisi Dalami ABG Lain Dipekerjakan di Spa Pejaten
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176874//mayat-Cdzs_large.jpg
Heboh! Mayat Pria Ditemukan di Toilet ITC Fatmawati, Mulutnya Keluar Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/298/3176737//minuman-4MOp_large.jpg
5 Minuman Segar yang Aman buat Penderita Diabetes
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement