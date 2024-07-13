MNC Peduli Renovasi Polsek Menteng, Kapolsek Janji Tingkatkan Layanan Masyarakat

JAKARTA - Kapolsek Metro Menteng Kompol Bayu Marfiando menyampaikan pembangunan Markas Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat bakal menjadi semangat anggoyanya meningkatkan layanan masyarakat.

"Dengan dibangunnya Polsek Menteng dapat meningkatkan layanan masyarakat. Anggota lebih semangat meningkatkan layanan masyarakat," kata Bayu dalam peletakan batu pertama, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut Bayu menyebut, bangunan Polsek Menteng sejak tahun 1990 tidak mengalami perubahan dengan satu lantai. Dia menyebut dalam renovasi kali Polsek Menteng akan dibangun menjadi dua lantai dengan sistem yang layanan yang moderwn serta terintegrasi.

"Dari tahun 90-an baru direnovasi bantuan dari MNC Peduli dibangun 2 lantai. Personel di Polsek menteng cukup banyak jadi kita perlu ruangan yang cukup supanya nyaman dalam bekerja tempat layanan masyarakat juga," jelasnya.

Bayu optimis dengan bantuan MNC ini dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Paling tidak ini menjadi triger atau motivasi anggota untuk selalu bersyukur keberkahan ini menjadi lebih baik.

"Walaupun masyarakat untuk laporan atau dalam masalah tetap nyaman," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)