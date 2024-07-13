Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

MNC Peduli Renovasi Polsek Menteng, Kapolsek Janji Tingkatkan Layanan Masyarakat

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |01:01 WIB
MNC Peduli Renovasi Polsek Menteng, Kapolsek Janji Tingkatkan Layanan Masyarakat
MNC Peduli bantu merenovasi Polsek Menteng (Foto : MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Kapolsek Metro Menteng Kompol Bayu Marfiando menyampaikan pembangunan Markas Polsek Metro Menteng Jakarta Pusat bakal menjadi semangat anggoyanya meningkatkan layanan masyarakat.

"Dengan dibangunnya Polsek Menteng dapat meningkatkan layanan masyarakat. Anggota lebih semangat meningkatkan layanan masyarakat," kata Bayu dalam peletakan batu pertama, Jumat (12/7/2024).

Lebih lanjut Bayu menyebut, bangunan Polsek Menteng sejak tahun 1990 tidak mengalami perubahan dengan satu lantai. Dia menyebut dalam renovasi kali Polsek Menteng akan dibangun menjadi dua lantai dengan sistem yang layanan yang moderwn serta terintegrasi.

"Dari tahun 90-an baru direnovasi bantuan dari MNC Peduli dibangun 2 lantai. Personel di Polsek menteng cukup banyak jadi kita perlu ruangan yang cukup supanya nyaman dalam bekerja tempat layanan masyarakat juga," jelasnya.

Bayu optimis dengan bantuan MNC ini dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Paling tidak ini menjadi triger atau motivasi anggota untuk selalu bersyukur keberkahan ini menjadi lebih baik.

"Walaupun masyarakat untuk laporan atau dalam masalah tetap nyaman," pungkasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177683/mnc_peduli-ije6_large.jpg
Cerita Penerima Manfaat Operasi Bibir Sumbing Gratis MNC Peduli, Kembali Tumbuhkan Rasa Percaya Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/338/3163918/mnc_peduli-qLwE_large.jpg
Rayakan HUT ke-80 RI, MNC Peduli Ajak Anak SDN Menteng 01 Tanamkan Semangat Kebangsaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/337/3161001/mnc_peduli-cICU_large.jpg
MNC Peduli Bangkitkan Daya Saing Pelajar Lewat Edukasi Literasi Digital di SMKN 16 Jakpus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/337/3155600/mnc_peduli-NlUI_large.jpg
MNC Peduli dan MNC Land Ajarkan Konsep Green School di SDN Babakan Kencana Sukabumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152205/mnc_peduli_borong_5_penghargaan_diakui_jadi_pelopor_ekonomi_sirkular-3952_large.jpg
MNC Peduli Borong 5 Penghargaan, Diakui Jadi Pelopor Ekonomi Sirkular
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/1/3152203/mnc_peduli_raih_5_penghargaan_nusantara_csr_awards_2025-ajkQ_large.jpg
MNC Peduli Raih 5 Penghargaan Nusantara CSR Awards 2025 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement