HOME NEWS NUSANTARA

Polda Sumbar Gelar Apel Pengamanan Pemungutan Suara Ulang DPD RI

Rus Akbar , Jurnalis-Sabtu, 13 Juli 2024 |09:57 WIB
Polda Sumbar saat apel pengamanan PSU (foto: MPI/Rus Akbar)
PADANG - Polda Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan apel pengamanan dalam rangka pemungutan suara ulang untuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Apel tersebut diikuti oleh personel gabungan yang terlibat dalam Operasi Mantap Brata Singgalang 2024 dari berbagai satker di bawah koordinasi Biro Operasi Polda Sumbar, pada Sabtu (13/7/2024).

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Sumbar, Kombes Dwi Sulistyawan mengatakan, apel yang berlangsung di halaman markas Polda Sumbar ini bertujuan untuk memastikan kelancaran dan keamanan proses pemungutan suara ulang DPD RI sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu sebutnya, kehadiran personel dalam apel ini juga sebagai bentuk kesiapan dalam mengantisipasi segala potensi gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Dwi menegaskan, pentingnya menjaga netralitas serta profesionalisme dalam menjalankan tugas pengamanan ini.

"Kita harus memastikan setiap proses pemungutan suara berjalan dengan aman, tertib, dan adil untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas," terangnya.

"Polda Sumbar siap memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh proses demokrasi dalam pemungutan suara ulang DPD RI yang akan dilaksanakan hari ini," katanya.

Sehari sebelumnya, sebanyak 165 personel Polda Sumbar terdiri dari Personel Satbrimobda dan Personel Ditsamapta yang tergabung dalam operasi Mantap Brata Singgalang 2024 yang bertugas mengamankan pemungutan suara ulang (PSU) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di Sumatera Barat diberangkatkan ke jajaran Polres di wilayah hukum Polda Sumbar, pada Jumat (12/7/24) pagi.

Halaman:
1 2
      
