Respon Konflik Global, DPD dan DPR RI Deklarasikan Kaukus Parlemen Perdamaian Dunia

JAKARTA – Sejumlah anggota DPR RI dan DPD RI resmi mendeklarasikan pembentukan Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia. Inisiatif ini muncul sebagai respons atas situasi global yang kian kritis akibat konflik bersenjata yang mulai berdampak langsung pada stabilitas nasional Indonesia.

Mewakili inisiator, Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menyampaikan bahwa kaukus ini merupakan bentuk kepedulian moral sekaligus gerakan politik parlemen untuk menjaga perdamaian dunia. Dampak perang global dinilai telah mengancam ketahanan energi dan ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin sulit.

Bahkan, kata dia, secara fisik Indonesia kehilangan tiga prajurit TNI yang gugur dalam misi UNIFIL di Lebanon.

“Nah tentu ini tidak boleh kita biarkan, tidak boleh kita berdiam diri. Maka kami sepakat untuk mengambil inisiatif membentuk Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia,” kata Doli dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Langkah terdekat kaukus adalah melaporkan inisiatif ini kepada pimpinan DPR, DPD, hingga MPR RI agar gerakan ini menjadi langkah institusional resmi. Tujuannya adalah memberikan dukungan penuh bagi Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah yang lebih tegas dan serius dalam mengakhiri perang.