Gempa M3,1 Guncang Jayapura Papua

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,1 mengguncang Kota Jayapura, Papua, pukul 09.38 WIB, Minggu (14/7/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 2.21 LS, 140.66 BT atau 39 Km Barat Laut Kota Jayapura. Adapun kedalaman gempa 10 Km. Gempa Dirasakan (MMI) II di Sentani.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)