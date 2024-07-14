Pasaman Barat Sumbar Diguncang Gempa M3,6

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 3,6 mengguncang Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar)pada Minggu (14/7/2024). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 00.46 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 99 Km dari Barat Daya, Pasaman Barat, Sumbar. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 28 kilometer.

"Gempa Mag:3.6, 14-Jul-2024 00:46:16WIB, Lok:0.39LS, 99.09BT (99 km BaratDaya PASAMANBARAT-SUMBAR), Kedlmn:28 Km," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga Pasaman Barat diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Angkasa Yudhistira)