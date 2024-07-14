Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Gempa M3,4 Guncang Parigi Moutong

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Minggu, 14 Juli 2024 |16:14 WIB
Gempa M3,4 Guncang Parigi Moutong
Ilustrasi. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,4 mengguncang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pukul 16.1 WIB, Minggu (14/7/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 0.40LU, 120.61BT atau 29 Km Barat Daya Parigi Moutong, Sulteng. Adapun kedalaman gempa 63 Km.

 BACA JUGA:

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
BMKG Gempa Parigi Moutong gempa
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/340/3178162/gempa-x4cj_large.jpg
Gempa M3,1 Guncang Ruteng Manggarai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/340/3177870/gempa-eK5S_large.jpg
Gempa M5,2 Guncang Laut Banda Maluku, BMKG: Akibat Deformasi Batuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/337/3177121/gempa-eWsg_large.jpg
Breaking News! Gempa Dahsyat M6,6 Guncang Sarmi Papua
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176347/gempa-VHqJ_large.jpg
BMKG: Gempa M4,6 di Muna Sultra Akibat Sesar Aktif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/340/3176333/gempa-xdCs_large.jpg
Gempa M4,6 Guncang Muna Sultra, Tak Berpotensi Tsunami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/340/3176080/gempa-2szC_large.jpg
Gempa M4,2 Guncang Sumenep Jatim, Tak Berpotensi Tsunami
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement