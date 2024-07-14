Gempa M3,4 Guncang Parigi Moutong

JAKARTA - Gempa berkekuatan M3,4 mengguncang Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, pukul 16.1 WIB, Minggu (14/7/2024). Informasi gempa bumi disampaikan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

BMKG merinci, lokasi gempa di 0.40LU, 120.61BT atau 29 Km Barat Daya Parigi Moutong, Sulteng. Adapun kedalaman gempa 63 Km.

BMKG memberikan catatan bahwa Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Qur'anul Hidayat)