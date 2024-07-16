Kebakaran Gudang Plastik di Mojokerto, 2 Truk Ludes Dilalap Api

MOJOKERTO - Kebakaran terjadi di gudang pengolahan dan penyimpanan biji plastik di Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Asap hitam dan api membakar gudang bagian dan merambat ke tengah gudang.

Petugas pemadam kebakaran (Damkar) Mojokerto berusaha memadamkan api dengan menyemprotkan api dari luar. Pasalnya, pintu gudang terkunci dari dalam sehingga menghambat proses pemadaman.

Petugas Damkar dan PMI Mojokerto akhirnya mendobrak pintu gudang dan berhasil membukanya. Tak hanya tumpukan biji plastik, api juga membakar dua unit truk di dalam pabrik.

Salah satu warga, Didit mengatakan, awalnya dikira hanya membakar sampah dan warga sekitar tidak menhiraukan. Namun, karena api tak padam dan terus membesar akhirnya kebakaran besar terjadi.

Sehari-hari gudang pengolahan dan penyimpanan plastik tertutup dan tidak ada papan milik PT apa, gudang ini sudah berdiri sekitar setahun lalu.