HOME NEWS JATIM

Suami Histeris saat Temukan Istri Tewas Dirampok di Rumah

Avirista Midaada , Jurnalis-Selasa, 16 Juli 2024 |20:53 WIB
Suami Histeris saat Temukan Istri Tewas Dirampok di Rumah
IRT di Malang diduga jadi korban perampokan (Foto: MPI)
A
A
A

 

MALANG - Perempuan di Kabupaten Malang tewas usai diduga jadi korban perampokan. Korban bernama Suni, ditemukan tak bernyawa di kamar depan rumahnya.

Jasadnya ditemukan dalam kondisi luka di beberapa bagian tubuh oleh suaminya Juwanto, pada rumah yang mereka tinggali di Jalan Raya Saptorenggo Gang 9 RT 3 RW 1 Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Selasa sore (16/7/2024).

"Yang tahu pertama itu suaminya sepulang kerja sekitar jam 4 sore," kata Ketua RT 3 Fresio Sudarmawan, ditemui di lokasi kejadian Selasa malam.

Fresio menjelaskan, bila saat itu suami korban Juwanto, menemukan istrinya sudah tergeletak tak bernyawa di kamar depan. Saat ditemukan posisinya miring, dengan beberapa luka di tubuhnya.

"Suami korban itu langsung histeris, karena kaget akhirnya tetangga dan warga sini ngecek masuk juga. Saya dikabari juga," ujar dia.

Saat dirinya mengecek memang kondisi Suni, sudah tak bernyawa. Ada beberapa darah di kepala yang diduganya merupakan benturan. "Ada bercak darah di dua tempat, di kasur banyak darah. Saat ditemukan miring ke arah tembok (posisi korban), temboknya ada darah juga," tuturnya.

Fresio menambahkan, bila beberapa barang berharga berupa ponsel, dompet beserta isinya, dan sepeda motor Honda Vario juga raib tidak ada di lokasi kejadian.

