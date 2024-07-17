Advertisement
HOME NEWS NEWS

Provinsi hingga Kabupaten/Kota Butuh Sokongan APBN, HT: Idealnya Pembangunan dengan PAD

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Rabu, 17 Juli 2024 |20:20 WIB
Provinsi hingga Kabupaten/Kota Butuh Sokongan APBN, HT: Idealnya Pembangunan dengan PAD
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo mengatakan bahwa Pilkada Serentak 2024 menjadi penting, di mana sumber dana provinsi maupun kabupaten/kota masih membutuhkan bantuan dari APBN.

Ia berpandangan idealnya pembangunan suatu daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing.

Hal itu disampaikan dalam acara penyerahan surat rekomendasi dukungan Partai Perindo kepada 42 pasangan calon kepala daerah yang terdiri dari 3 Provinsi dan 39 Kabupaten/Kota di Kantor DPP Partai Perindo, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu (17/7/2024).

"Pilkada menjadi momen sangat penting karena kita ketahui bahwa semua dari provinsi atau kab/kota dari APBDnya membutuhkan tambahan bantuan pendanaan dari APBN, tentunya idealnya setiap daerah mampu membangun daerah masing masing dari pendapatan daerah," kata HT dalam sambutan.

HT menambahkan bahwa hal itu dibutuhkan peranan kepala daerah yang mampu menciptakan iklim pendanaan secara mandiri. Hal itu mendasari Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap itu mengambil bagian dari kontestasi Pilkada 2024.

"Ini membutuhkan peranan kepala daerah yang betul-betul luar biasa tidak mudah, di mana daerah itu bisa lebih mandiri sebagai provinsi atau Kabupaten/Kota sehingga itulah kenapa Partai Perindo aktif ambil bagian dalam Pilkada ini, dengan harapan dua. Pertama, para kepala daerah ini betul-betul bisa nantinya kalau terpilih kita selalu berdoa untuk terpilih bisa menjadi kepala daerah yang mumpuni bisa membawa daerahnya maju," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
