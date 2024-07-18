Deretan Fakta Kakek Nenek Ditemukan Tewas Membusuk di Jonggol

Pasutri lansia ditemukan tewas membusuk di dalam rumah (Foto: dok polisi)

JAKARTA - Pasangan suami istri (pasutri) lanjut usia (lansia) ditemukan tewas membusuk di kediamannya hingga membuat heboh masyarakat.

Okezone merangkum fakta-fakta dalam peristiwa tersebut. Berikut ulasannya:

1. Penemuan Korban Usai Warga Cium Bau Tak Sedap di Kediamannya

Kapolsek Jonggol Kompol Wagiman mengungkapkan kronologi ditemukannya kedua jasad berinisial HT (83) dan RT (73). Kedua lansia tersebut ditemukan warga sekitar 09.30 WIB.

“Tetangga mencium bau tidak sedap, kemudian menghubungi Ketua RT," ujar Wagiman dikutip, Rabu (17/7/2024).

2. Rumah Korban Dibuka Paksa oleh Ketua RT dan Sekuriti

Selanjutnya, Ketua RT mendatangi rumah tersebut berusaha membuka pintu. Tetapi, tidak bisa karena dikunci dari dalam sehingga memanggil sekuriti.

"Bersama satpam membuka paksa pintu dan setelah terbuka temukan suami istri sudah dalam keadaan meninggal dunia,” ujar Wagiman.