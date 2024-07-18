Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Berambisi Jadi Pak Ogah, Pria Ini Nekat Matikan Lampu Merah

Ira Widyanti , Jurnalis-Kamis, 18 Juli 2024 |15:59 WIB
Berambisi Jadi Pak Ogah, Pria Ini Nekat Matikan Lampu Merah
Pak Ogah ditangkap karena matikan mesin lampu merah di Lampung (Foto: Okezone/Ira)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang pria berinisial SN (24) diamankan polisi lantaran mematikan mesin Traffic Light di persimpangan jalan Urip Sumoharjo – Jalan Alamsyah Ratu Prawiranegara, Way Halim, Kota Bandarlampung, Rabu (18/7/2024) malam.

Kapolsek Sukarame Kompol M Rohmawan mengatakan, SN sengaja mematikan mesin lampu Traffic Light untuk mendapatkan uang.

“Jadi kalau lampunya mati, otomatis lalu lintas di persimpangan itu crowded (macet). Nah dengan macet maka SN akan turun ke jalan mengatur lalu lintas, dan dia dapat uang dari pengendara,” ujar Rohmawan, Kamis (18/7).

Rohmawan menuturkan, cara yang dilakukan SN untuk mematikan mesin 'lampu merah' yakni dengan membuka box mesin yang berada di dekat tiang Traffic Light, kemudian menurunkan saklar yang ada di dalam box tersebut.

Halaman:
1 2
      
