INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Peristiwa 19 Juli: Dirut PT Asaba Dibantai Pembunuh Bayaran hingga Roma Dibom Sekutu

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 19 Juli 2024 |05:07 WIB
Peristiwa 19 Juli: Dirut PT Asaba Dibantai Pembunuh Bayaran hingga Roma Dibom Sekutu
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah peristiwa di dunia terjadi pada tanggal 19 Juli. Bahkan, di antaranya ada yang menjadi catatan sejarah dunia. 

Berikut rangkuman Okezone dari berbagai sumber:

1. Pembunuhan Dirut PT Aneka Sakti Bhakti (Asaba)

Pada 19 Juli 2003, Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Sakti Bhuana (Asaba) Boedyharto Angsono dibunuh oleh pembunuh bayaran. ‎Boedyharto dibunuh saat sedang bersama pengawal pribadinya Serda Edy Siyep yang merupakan anggota Kopassus.

Merujuk dari berbagai sumber, Boedyharto dan ‎Serda Edy dibunuh di depan lapangan basket Gelanggang Olahraga (GOR) Sasana Krida Pluit, Jakarta Utara, sekira pukul 05.30 WIB oleh empat oknum anggota marinir. 

 Empat oknum anggota marinir yang ditangkap disinyalir pengawal pribadi Gunawan Santoso. Gunawan sendiri merupakan mantan menantu Boedyharto. 

Gunawan pun turut dicokok pihak kepolisian pada 12 September 2003. Pembunuhan tersebut menjadi sorotan publik pada tahun 2003.

2. Roma Dibom Sekutu untuk Pertama Kali

Perang Dunia ke-2 merupakan pertempuran global antara sejumlah negara-negara besar. Pertempuran ini terjadi dalam kurun waktu 1939 sampai 1945. Perang Dunia ke-2 membentuk dua kelompok negara-negara yakni blok poros dan pihak sekutu.

Halaman:
1 2
      
