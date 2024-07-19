Gempa M3,7 Guncang Halmahera Utara

JAKARTA - Gempa dengan kekuatan magnitudo 3,7 mengguncang Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat 19 Juli 2023 pukul 13.30 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengatakan gempa berada di kedalaman 10 Km.

Sementara itu, pusat gempa berada di 20 km Barat Laut Halmahera Utara, Maluku Utara, pada koordinat 1.56 Lintang Utara – 127.72 Bujur Timur.

“Gempa Mag:3.7, 19-Jul-2024 13:30:04WIB, Lok:1.56LU, 127.72BT (20 km BaratLaut HALMAHERAUTARA-MALUT), Kedlmn:10 Km,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya.

BMKG mengatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” pungkasnya.

(Salman Mardira)