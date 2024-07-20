Gempa M3,9 Guncang Bonebolango Gorontalo

JAKARTA - Gempa bumi bermagnitudo (M) 3,9 mengguncang Bonebolango, Gorontalo, Jumat 19 Juli 2024.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan bahwa gempa berlangsung pukul 22:45 WIB.

BMKG mengingatkan bahwa informasi gempa ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

"#Gempa Mag:3.9, 19-Jul-2024 22:45:28WIB, Lok:0.08LS, 123.30BT (70 km Tenggara BONEBOLANGO-GORONTALO), Kedlmn:126 Km #BMKG," tulis BMKG.

