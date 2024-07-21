Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

3 Perampok Bidan di Dumai Ditangkap, 2 Pelaku Ditembak

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |02:01 WIB
3 Perampok Bidan di Dumai Ditangkap, 2 Pelaku Ditembak
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

PEKANBARU - Polres Dumai, Polda Riau melakukan penangkapan terhadap pelaku Curas yang merampok seoarang bidan, Siti Aisyah. Ada tiga pelaku yang ditangkap, dua diantaranya terpaksa dilumpuhkan.

Tiga tersangka yang diamankan petugas adalah MI alias Iman AI alias Idris dan RW alias Rio. Dari pelaku diamankan senjata api dan senjata tajam.

"Tiga terangka yang melakukan perampokan kepada bidan sudah berhasil kita amankan, " kata Kapolres Dumai AKBP Dhovan Oktavianton didampingi Kasat Reskrim Polres Dumai AKP Primadona, Sabtu (20/7/2024).

Setelah melakukan penyelidikan pelakunya bahwa polisi mengetahui dua tersangka berada di Jalan Raja Ali Haji yakni MI dan RW langsung melakukan penyergapan.

Kemudian dilakukan pengembang dengan menangkap tersangka AI. Dari pengembangan itu didapat senjata api laras pendek dan samurai.

"Saat akan dilakukan pengembangan tersangka AI dan MI melakukan perlawanan dan terpaksa dilumpuhkan petugas," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/18/3179563//ilustrasi-9C5e_large.jpg
Perampokan Museum Louvre, Investigasi Ungkap Keterlibatan Orang Dalam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/18/3177938//museum_louvre-yHLg_large.jpg
Kronologi Perampokan Louvre: Berlangsung 6 Menit, Pelaku Diyakini Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/18/3177798//museum_louvre-5L8W_large.jpg
BREAKING NEWS: Museum Louvre Dirampok, Pelaku Gondol 9 Perhiasan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163353//perampokan-HMRE_large.jpg
Kronologi Nenek di Malang Ditemukan Tewas Diduga Dirampok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/519/3163283//perampokan-mdt1_large.jpg
Diduga Dirampok, Nenek di Malang Tewas Bersimbah Darah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/340/3160330//kasus_pemerkosaan-saiD_large.jpg
Janji Kencan Aplikasi Berujung Petaka, Wanita Ini Diperkosa dan Dirampok di Tengah Kebun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement