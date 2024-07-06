Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Aksi Perampokan Pria Bergolok di Lampung Timur Terekam CCTV

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 06 Juli 2024 |20:14 WIB
Aksi Perampokan Pria Bergolok di Lampung Timur Terekam CCTV
Perampokan pria bergolok terekam CCTV (Foto : Istimewa/MPI)
A
A
A

LAMPUNG TIMUR - Aksi seorang pria bergolok tengah merampok uang di salah satu kios agen bank milik pemerintah di Lampung Timur terekam kamera CCTV.

Dalam rekaman CCTV itu, terlihat pria yang belum diketahui identitasnya ini mendatangi dua pekerja yang ada di dalam kios agen tersebut.

Saat beraksi merampok kios, pria tersebut tampak mengenakan jas hujan dan juga penutup wajah.

Pria tersebut kemudian mengeluarkan sebilah golok dan plastik hitam. Plastik tersebut kemudian digunakan untuk membawa sejumlah uang dari gerai agen bank tersebut.

Usai mendapatkan sejumlah uang, pelaku kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor.

Saat dikonfirmasi terkait peristiwa tersebut, Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Umi Fadillah Astutik membenarkannya.

Umi mengatakan, peristiwa perampokan itu terjadi di Dusun VIII Desa Pugung Raharjo, Kecamatan Sekampung Udik, Kabupaten Lampung Timur.

"Benar, peristiwa itu terjadi di Lampung Timur pada Kamis 4 Juli 2024 kemarin sekitar pukul 20.00 WIB," ujar Umi, Sabtu (6/7/2024).

