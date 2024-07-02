Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMSEL

Terekam CCTV, 6 Anak dan ART Disekap Perampok Berpistol di Palembang

Firdaus , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |21:59 WIB
Terekam CCTV, 6 Anak dan ART Disekap Perampok Berpistol di Palembang
Perampokan di Palembang terekam CCTV (Foto: Tangkapan layar/Firdaus)
A
A
A

PALEMBANG - Terekam CCTV, perampokan rumah di siang hari dengan menodongkan pistol terjadi di Kalidoni Palembang. Pelaku menyekap asisten rumah tangga beserta enam orang anak.

Modus pelaku pura-pura numpang berteduh saat hari hujan, dua unit ponsel diambil pelaku.

Dari rekaman CCTV di dalam rumah terlihat, enam orang anak beserta asisten rumah tangga (ART) dikurung di dalam kamar.

Anak-anak dan ART ini menjadi korban perampokan di siang bolong, pelaku terus berusaha mencari barang berharga di rumah korban. Saat kejadian suami istri pemilik rumah sedang bekerja.

Pelaku kemudian mengancam menggunakan pistol sambil meminta ponsel yang dimainkan anak-anak. Selain menggeledah penghuni rumah, pelaku juga menggeledah semua lemari mencari barang berharga.

Perampokan tersebut terjadi disebuah rumah Jalan Mayor Zen, Lorong Setia, Kalidoni, Palembang. Pelaku mengenakan helm dan masker, pelaku juga mengenakan jaket hitam dengan mengendarai sepeda motor matic.

Halaman:
1 2
      
