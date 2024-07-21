Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kapal LCT Cita Angkut 12 Penumpang Hilang Kontak di Perairan Asmat-Timika

Nathan Making , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |18:25 WIB
Kapal LCT Cita Angkut 12 Penumpang Hilang Kontak di Perairan Asmat-Timika
Tim SAR Gabungan dikerahkan cari kapal hilang kontak. (Foto: Basarnas)
A
A
A

TIMIKA - Kapal LCT Cita XX berpenumpang 12 orang yang memuat bahan bangunan BTS dikabarkan hilang kontak di perairan antara Asmat-Timika. Awalnya, Jumat (19/7/2024) sore, TIM SAR Timika menerima laporan bahwa pada Senin (15/7) siang kapal tersebut berangkat dari Timika dan direncanakan tiba di Kabupaten Yahukimo Kamis (18/7) sore. Namun hingga saat ini belum diketahui nasib dan keberadaan kapal dan penumpangnya.

Usai menerima laporan itu, kepala Kantor Pencarian Dan Pertolongan Timika, I Wayan Suyatna langsung menginformasikan ke instansi terkait dan kapal-kapal yang sering melalui jalur yang direncanakan dilalui kapal Cita XX, namun hingga Sabtu siang tidak ada satupun informasi yang diterima terkait kapal tersebut.

“Akhirnya pada Sabtu (20/7) diberangkatkan Tim Sar Gabungan menggunakan RIB Basarnas dari Pos Pencarian Dan Pertolongan Asmat untuk melakukan pencarian di rute yang direncanakan dilalui kapal,” ucapnya, Minggu (21/7/2024).

Pada Minggu pagi, Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian kapal di lokasi yang dicurigai menjadi tempat persinggahan kapal tersebut.

“Hingga saat ini Tim SAR masih melakukan pencarian,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/11/337/3175970//ponpes-MF4N_large.jpg
Imbas Tragedi Al Khoziny, Kemenag-Basarnas Bahas Mitigasi Risiko Pesantren
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/340/3174234//basarnas-Czyc_large.jpg
Basarnas Evakuasi ABK Vietnam Diduga Kecelakaan Kerja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/340/3169125//heli-icxA_large.jpg
Lokasi Jatuhnya Helikopter PK-IWS Ditemukan, Evakuasi Besok Pagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/340/3169019//helikopter_hilang_kontak-8S7J_large.jpg
Helikopter AS50 Rute Ilaga–Timika Hilang Kontak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166903//anggota_basarnas_gelar_pencarian_helikopter_hilang_kontak_di_tanah_bumbu-bxW8_large.jpg
Kronologi Helikopter BK117-D3 Hilang Kontak di Tanah Bumbu Kalsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/01/337/3166897//helikopter-zQVU_large.jpg
Breaking News! Helikopter Hilang Kontak di Tanah Bumbu Kalsel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement