Kapal LCT Cita Angkut 12 Penumpang Hilang Kontak di Perairan Asmat-Timika

TIMIKA - Kapal LCT Cita XX berpenumpang 12 orang yang memuat bahan bangunan BTS dikabarkan hilang kontak di perairan antara Asmat-Timika. Awalnya, Jumat (19/7/2024) sore, TIM SAR Timika menerima laporan bahwa pada Senin (15/7) siang kapal tersebut berangkat dari Timika dan direncanakan tiba di Kabupaten Yahukimo Kamis (18/7) sore. Namun hingga saat ini belum diketahui nasib dan keberadaan kapal dan penumpangnya.

Usai menerima laporan itu, kepala Kantor Pencarian Dan Pertolongan Timika, I Wayan Suyatna langsung menginformasikan ke instansi terkait dan kapal-kapal yang sering melalui jalur yang direncanakan dilalui kapal Cita XX, namun hingga Sabtu siang tidak ada satupun informasi yang diterima terkait kapal tersebut.

“Akhirnya pada Sabtu (20/7) diberangkatkan Tim Sar Gabungan menggunakan RIB Basarnas dari Pos Pencarian Dan Pertolongan Asmat untuk melakukan pencarian di rute yang direncanakan dilalui kapal,” ucapnya, Minggu (21/7/2024).

Pada Minggu pagi, Tim SAR Gabungan kembali melanjutkan pencarian kapal di lokasi yang dicurigai menjadi tempat persinggahan kapal tersebut.

“Hingga saat ini Tim SAR masih melakukan pencarian,” ucapnya.