INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS JATENG

Ratusan Emak-Emak Lomba Nangis di Tegal, yang Paling Natural Menang

Yunibar , Jurnalis-Minggu, 21 Juli 2024 |11:51 WIB
Ratusan Emak-Emak Lomba <i>Nangis</i> di Tegal, yang Paling Natural Menang
Ratusan emak-emak ikut lomba menangis di Tegal (Foto : iNews/Yunibar)
A
A
A

TEGAL - Ratusan emak-emak di Tegal, Jawa Tengah, mendadak menangis bersama. Ternyata, para emak-emak itu nangis karena memang sedang ikut lomba menangis yang digelar di Taman Bermain Purbawahana Tegal. Ada-ada saja.

Awalnya ratusan emak-emak sedang berkumpul di tenda yang berada di Taman Bermain Wisata Purbawahana, yang berada di Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Mereka masih terlihat tersenyum dan bergembira, namun setelah mendengar tanda peluit berbunyi, semunya langsung menangis berjamaah.

Ratusan emak-emak tersebut sedang mengikuti lomba nangis yang diselenggarakan oleh pengelola wisata Taman Bermain Purbawahana. Tak ayal, para emak-emak itu berusaha sebisanya untuk menangis sejadi-jadinya, hingga air mata terus berlinang.

Untuk dapat dipilih dalam babak penyisihan dan masuk final, peserta harus benar-benar natural keluar air matanya. Serta, mata tidak boleh diusap-usap agar air mata terus keluar.

Peserta juga tetap menangis dan tidak boleh berhenti, hingga lomba dinyatakan selesai.

Dari lomba menangis emak-emak itu terpilih untuk juara satu dua dan tiga dengan mendapat piala serta hadiah hiburan berupa uang tunai.

Untuk bisa menangis hingga mengeluarkan air mata peserta mengaku ada trik tersendiri,

"Saya memikirkan kesedihan yang sedang dialami," kata Winarni, selaku Juara I lomba menangis itu, Minggu (21/7/2024).

Halaman:
1 2
      
