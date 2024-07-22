Mundurnya Joe Biden dari Pilpres AS Disebut-sebut Terkait dengan Kunjungan Netanyahu ke Washington?

Mundurnya Joe Biden dari pilpres AS disebut-sebut terkait dengan kunjungan Netanyahu ke Washington? (Foto: Reuters)

WASHINGTON – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mundur dari pemilihan presiden (pilpres) AS disebut-sebut terkait dengan rencana kunjungan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu ke AS.

Netanyahu dijadwalkan mengunjungi Washington pada minggu ini, pada saat yang sedang kacau bagi Partai Demokrat.

Hal ini menambah unsur ketidakpastian pada suasana yang sudah tegang akibat tindakannya dalam perang di Gaza.

Netanyahu seharusnya bertemu dengan Presiden Biden dan berpidato di sesi gabungan Kongres. Gedung Putih telah mendesaknya untuk membatalkan perjanjian gencatan senjata dengan Hamas yang akan mencakup pembebasan sandera, namun Netanyahu tetap melanjutkan tekanan militer dan menambahkan persyaratan pada perjanjian tersebut.

Para analis mengatakan dia merasa berani dengan melemahnya kepresidenan Biden.

Namun Partai Demokrat berkomitmen pada gencatan senjata di Gaza. Mereka tidak ingin perang meluas, mereka mendapat tekanan dari para pemilih, dan mereka melihatnya sebagai langkah kunci untuk mengakhiri konflik. Mereka akan terus melanjutkan upaya tersebut terlepas dari keputusan Biden untuk mundur dari pemilihan presiden.

Dan jika Kamala Harris menjadi calon presiden, dia mungkin akan bersikap lebih keras terhadap Israel.