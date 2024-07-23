Survei Pilwalkot Mataram 2024: Lalu Aria Dharma Ungguli Mohan Roliskana

MATARAM - Panel Survei Indonesia (PSI) mengeluarkan hasil survei terkait pemilihan Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Survei menunjukkan Sekretaris Dewan (Sekwan) di DPRD Kota Mataram Lalu Aria Dharma unggul tingkat keterpilihannya jika dilakukan pemilihan Wali Kota Mataram saat ini.

"Lalu Aria Dharma unggul tipis dari Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, walau berada di urutan pertama sebagai sosok yang memiliki elektabilitas tinggi sebagai calon Wali Kota Mataram," kata Direkrur Eksekutif PSI Bagas Mahendra dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024).

Perihal ini, PSI melakukan survei bertajuk 'Mengukur Preferensi Warga Kota Mataram dalam Pemilihan Walikota Mataram'. Hasilnya, di posisi 1 Lalu Aria Dharma (18,2%), 2 Mohan Roliskana.(17,9%), 3. Didi Sumardi (9,1%), 4 Mujiburrahman (8,3%), 5 Abd Rahman (5,4%), dan 6. Herman Mahaputra (4,1%).

"Posisi 7 Lalu Gita Ariadi.(3,8%), 8 Baihaqi (3,6%), 9. Putu Selly Andayani (3,4%), 10 Ferdian Elmansyah (2,1%), 11 H. Muzihir(1.8%), 12 Badruttamam Ahda (1,6%), nama lainnya di bawah 1%, dan tidak memilih sebanyak 16,8%," kata Bagas.

Lebih lanjut, dalam simulasi 10 nama, Lalu Aria Dharma masih unggul di angka (23,3% ) disusul oleh Mohan Roliskana.(22,9%), Herman Mahaputra(9,8%) Didi Sumardi (9,4%), dan Mujiburrahman (8,3%). Kemudian, Abd Rahman.(4,9%), Putu Selly Andayani (4,7%), Lalu Gita Ariadi (3,6%), Baihaqi (3,4%), Muzihir (2.4%), dan tidak memilih 7,3%.

Sementara itu, dalam uji simulasi 4 nama, Lalu Aria Dharma memperoleh pilihan sebanyak 33,3%, kemudian Mohan Roliskana 32,9%. Di posisi ketiga ada nama Herman Putra dengan 13,8%, dan keempat Mujiburrahman 10,7%, dan tidak memilih 9,3%.