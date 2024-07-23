Reaksi Keluarga Vina Tahu Dede dan Aep Beri Keterangan Palsu

CIREBON - Kasus pembunuhan Vina Cirebon menemu babak baru setelah kemunculan saksi Dede yang mengklaim memberikan keterangan palsu dengan ajakan saksi Aep. Hal itu juga membuat keluarga Vina terkejut.

Pada Selasa (23/7/2024) siang, Keluarga Vina di Kampung Samadikun, Kota Cirebon, Jawa Barat, kaget dengan pernyataan Dede yang mengakui kesaksiannya palsu. Bahkan, rela dipenjara demi bebasnya tujuh terpidana.

Ditemui di rumahnya di Kampung Samadikun, Cirebon, kakak kandung Vina, Marliyana mengaku terkejut dengan pernyataan Dede. Dalam sebuah podcast hingga konferensi pers Peradi, Dede mengklaim memberikan kesaksian palsu.

Marliyana tak menyangka, Dede yang bersaksi bersama Aep justru memberikan keterangan palsu. Dalam persidangan yang digelar pada 2016-2017, saksi Dede memang tak pernah dihadirkan.

BACA JUGA: Polri Undang Saksi Kunci Aep dan Dede untuk Gelar Perkara Awal Kasus Vina Cirebon

Marliyana yang mengikuti jalannya persidangan juga tak pernah sekalipun melihat Dede memberikan kesaksiannya. Dede justru muncul ke publik usai kasus Vina kembali mencuat setelah delapan tahun.