Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pemkot Kembali Tutup Mall Centre Point Medan karena Masih Tertunggak Pajak Rp120 Miliar

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Selasa, 23 Juli 2024 |03:01 WIB
Pemkot Kembali Tutup Mall Centre Point Medan karena Masih Tertunggak Pajak Rp120 Miliar
Penutupan Mall Centre Point Medan (MPI)
A
A
A

MEDAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Medan kembali menutup Mall Centre Point di Jalan Jawa, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Sumatera Utara, Senin (22/7/2024), karena tak kunjung membayar sisa kewajiban pajak Rp120 miliar yang jatuh tempo pada 19 Juli 2024.

Penutupan mal yang dikelola oleh PT Arga Citra Kharisma (ACK) itu merupakan kali kedua dilakukan Pemkot Medan, setelah pada medio Mei 2024 karena alasan serupa. Mal itu tertunggak pajak sekitar Rp250 miliar, dan kini masih tersisa Rp120 miliar lagi.

Penutupan Mall Centre Point ini dipimpin langsung Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan, Rakhmat Harahap. Hadir pula sejumlah Pimpinan Perangkat Daerah diantaranya Asisten Ekbang Agus Suriyono, Kadis DPMPTSP Nurbaiti Harahap dan Kabag Hukum Setda Kota Medan.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/608/3028667/hut-ke-434-medan-zulhas-majunya-luar-biasa-UsinXmNrnz.jpg
HUT Ke-434 Medan, Zulhas: Majunya Luar Biasa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/608/3008879/bobby-nasution-segela-mal-center-point-medan-karena-tunggak-pajak-rp250-miliar-7TD51VKfxv.jpg
Bobby Nasution Segel Mal Center Point Medan karena Tunggak Pajak Rp250 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/608/2979814/bobby-nasution-dikukuhkan-jadi-tokoh-nasional-ini-alasannya-FXFMUCfRhq.jpg
Bobby Nasution Dikukuhkan Jadi Tokoh Nasional, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/03/608/2807596/selidiki-kematian-aisiah-di-lift-bandara-kualanamu-polisi-tanya-ini-ke-pengelola-VOjnfxTipP.jpg
Selidiki Kematian Aisiah di Lift Bandara Kualanamu, Polisi Tanya Ini ke Pengelola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/03/608/2791871/razia-pekat-di-medan-polisi-tangkap-120-preman-dan-5-pasangan-mesum-OgCFTfBPal.jpeg
Razia Pekat di Medan, Polisi Tangkap 120 Preman dan 5 Pasangan Mesum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/09/20/608/2473768/kejutan-bobby-nasution-angkat-pedagang-kelapa-parut-jadi-dirut-pd-pasar-Dugzvo2PxC.jpeg
Kejutan Bobby Nasution, Angkat Pedagang Kelapa Parut Jadi Dirut PD Pasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement