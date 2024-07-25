Usai Geledah Damkar Semarang, KPK Geledah DPRD Jateng Usut Korupsi di Pemkot Semarang

SEMARANG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari bukti-bukti terkait dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Teranyar, KPK menggeledah Kantor DPRD Provinsi Jateng, Kamis (25/7/2024).

Pantauan di lokasi, di gedung yang terletak di Jalan Pahlawan itu, pada sore hari tampak dijaga polisi bersenjata laras panjang di dekat lift. Beberapa mobil warna hitam yang lebih dari sepekan ini dipakai petugas KPK juga tampak berada di parkiran gedung.

Informasi yang dihimpun, penggeledahan dilakukan di lantai 3, yang merupakan ruang Komisi A, B, C, D dan E. Diketahui, Alwin Basri, suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) saat ini masih menjabat Ketua Komisi D DPRD Jateng.

Sore menjelang petang tampak Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jateng Urip Sihabudin masuk ke gedung DPRD. Namun, ketika awak media mendekat ingin meminta komentar, dia menolak. Hingga berita ini ditulis, Kamis petang, penggeledahan masih berlangsung.

Beberapa jam sebelumnya, KPK juga menggeledah Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Jalan Madukoro. Terkait hal ini, Sekretaris Dinas Pemadam kebakaran Kota Semarang Ade Bhakti membenarkannya.