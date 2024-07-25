Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Usai Geledah Damkar Semarang, KPK Geledah DPRD Jateng Usut Korupsi di Pemkot Semarang

Eka Setiawan , Jurnalis-Kamis, 25 Juli 2024 |21:43 WIB
Usai Geledah Damkar Semarang, KPK Geledah DPRD Jateng Usut Korupsi di Pemkot Semarang
KPK usut korupsi di Pemkot Semarang (Foto: MPI)
A
A
A

SEMARANG - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mencari bukti-bukti terkait dugaan kasus korupsi yang terjadi di Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang. Teranyar, KPK menggeledah Kantor DPRD Provinsi Jateng, Kamis (25/7/2024).

Pantauan di lokasi, di gedung yang terletak di Jalan Pahlawan itu, pada sore hari tampak dijaga polisi bersenjata laras panjang di dekat lift. Beberapa mobil warna hitam yang lebih dari sepekan ini dipakai petugas KPK juga tampak berada di parkiran gedung.

Informasi yang dihimpun, penggeledahan dilakukan di lantai 3, yang merupakan ruang Komisi A, B, C, D dan E. Diketahui, Alwin Basri, suami Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (Ita) saat ini masih menjabat Ketua Komisi D DPRD Jateng.

Sore menjelang petang tampak Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Jateng Urip Sihabudin masuk ke gedung DPRD. Namun, ketika awak media mendekat ingin meminta komentar, dia menolak. Hingga berita ini ditulis, Kamis petang, penggeledahan masih berlangsung.

Beberapa jam sebelumnya, KPK juga menggeledah Kantor Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang di Jalan Madukoro. Terkait hal ini, Sekretaris Dinas Pemadam kebakaran Kota Semarang Ade Bhakti membenarkannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180591//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-OZMR_large.jpg
Penyelidikan Whoosh, KPK Imbau Pihak yang Dipanggil Kooperatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/337/3180583//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-tjSf_large.jpg
Soal Dugaan Mark-Up Whoosh, KPK: Penyelidikan Masih Berjalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180298//politikus_nasdem_rajiv_diperiksa_kpk-etdE_large.jpg
Skandal Korupsi CSR BI dan OJK, Politikus NasDem Rajiv Diperiksa KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180144//kpk-FjvE_large.jpg
KPK Geledah Rumah Eks Sekjen Kemnaker, Sita Dokumen hingga Mobil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/337/3180112//kpk-TSMY_large.jpg
Eks Sekjen Kemnaker Heri Sudarmanto Ditetapkan Tersangka Korupsi RPTKA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/340/3179887//sri_sultan-AGHz_large.jpg
Ketua KPK Bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X di Yogyakarta, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement