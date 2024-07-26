Menlu Wang Tekankan China dan India Harus Bekerja Sama, Hubungan Miliki Dampak Penting

Menlu Wang Tekankan China dan India Harus Bekerja Sama, Hubungan Miliki Dampak Penting (Foto: Reuters)

BEIJING - Menteri Luar Negeri (Menlu) China Wang Yi mengatakan China atau Tiongkok dan India akan bekerja sama dan mengeksplorasi bagaimana negara-negara tetangga dapat bekerja sama.

Menurut pernyataan yang dirilis oleh kementerian luar negeri Tiongkok pada Kamis (25/7/2024) malam, Wang, dalam pembicaraan dengan mitranya dari India, mengatakan hubungan Tiongkok-India memiliki dampak penting di luar lingkup bilateral.

"Adalah kepentingan kedua belah pihak untuk mengembalikan hubungan Tiongkok-India ke jalur yang benar," kata Wang tentang pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri India Subrahmanyam Jaishankar, menurut pernyataan tersebut, dikutip Reuters.

Sebelumnya, China telah berhasil menyatukan berbagai faksi Palestina yang telah sepakat untuk mengakhiri perpecahan dan memperkuat persatuan Palestina dengan menandatangani Deklarasi Beijing pada Selasa (23/7/2024) pagi di China.

Menurut media pemerintah Tiongkok stasiun televisi negara CCTV, deklarasi tersebut ditandatangani pada upacara penutupan dialog rekonsiliasi antar faksi yang diadakan di Beijing pada 21-23 Juli.

Menurut CGTN dalam sebuah postingan media sosial, sebanyak 14 faksi Palestina termasuk para pemimpin kelompok saingan Fatah dan Hamas juga bertemu dengan media, dengan dihadiri Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi.