Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

7 Tersangka Sindikat Narkoba Jaringan Malaysia Ditangkap, Barbuk 30 Kg Sabu Diamankan

Ira Widyanti , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |21:30 WIB
7 Tersangka Sindikat Narkoba Jaringan Malaysia Ditangkap, Barbuk 30 Kg Sabu Diamankan
Polisi tangkap sindikat narkoba jaringan Malaysia dengan barang bukti 30 Kg sabu (Foto : MNC Media)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Polda Lampung menangkap 7 tersangka kasus 30 kilogram sabu jaringan Malaysia-Tanjung Balai, Sumatera Utara. 

Para tersangka yang diamankan bernama Suwendo, Riski, Ardiansyah, Syafa, Riko, Sujiman dan Elon. Ketujuh tersangka tersebut ditangkap di lokasi yang berbeda. 

Penangkapan terhadap tersangka berawal dari informasi pada Selasa 9 Juli 2024, ada mobil mencurigakan yakni mobil Toyota Terios bernomor polisi BK 1990 AD. 

"Saat itu Sea Port Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mencurigakan yang dikendarai tersangka Suwendo dan Riski," ujar Kapolda Lampung Irjen Pol Helmy Santika, saat konferensi pers ungkap kasus di Mapolda Lampung, Jumat (26/7/2024). 

Helmy melanjutkan, saat dilakukan pemeriksaan, petugas mencurigai handphone milik Riski yang terdapat foto tas. 

"Saat dilakukan interogasi dan mereka mengakui bahwa ada narkoba jenis sabu berada didalam mobil Toyota Avanza BK 1080 LAM yang dikendarai Ardiansyah dan Syafa di Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar," kata dia. 

Kemudian, tim gabungan berkoordinasi dengan pengelola jalan tol Bakauheni-Terbanggi Besar dan berhasil mengamankan di pintu keluar tol dengan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 30 Kg. 

Helmy menambahkan, tim langsung melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan 2 orang yakni Riko dan Sujiman di rumah makan wilayah Jambi berikut barang bukti Daihatsu terios bernomor polisi BK 1199 GZ. 

"Berdasarkan pengakuan Suwendo, barang bukti narkoba itu milik AL (DPO). Dimana, barang itu hendak dikirim ke Jakarta," tuturnya. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181122//narkoba-ygb3_large.jpg
Onad Tidak Tersangka, Polisi Singgung Ruang Rehabilitasi di UU Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/612/3181064//beby-Wn65_large.jpg
Onad Ditahan karena Narkoba, Beby Leonardo: Kamu Bukan Jatuh, Hanya Kesandung Batu Kecil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181045//viral-3Gfc_large.jpg
Polisi Tetapkan Pemasok Narkoba ke Onadio Leonardo sebagai Tersangka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3181001//onadio-mMR9_large.jpg
Artis Onadio Leonardo Mengajukan Rehabilitasi, Nasibnya Kini di Tangan BNNP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/338/3180945//onadio-VJsz_large.jpg
Apa Motif Onadio Leonardo Pakai Narkoba, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180870//viral-29Ph_large.jpg
Apa Alasan Onad Pakai Narkoba, Ini Jawaban Polisi!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement