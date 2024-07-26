Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Polisi Gerebek Kampung Narkoba di Perkebunan Sawit Labusel, Tangkap Satu Tersangka

Wahyudi Aulia Siregar , Jurnalis-Jum'at, 26 Juli 2024 |11:38 WIB
Polisi Gerebek Kampung Narkoba di Perkebunan Sawit Labusel, Tangkap Satu Tersangka
Polisi gerebek kampung narkoba di Labusel. (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

LABUSEL - Polisi melaksanakan Gerebek Kampung Narkoba (GKN) di areal perkebunan kelapa sawit di Dusun Boom Sisumut, Desa Sisumut, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel), Sumatera Utara, Kamis (25/7/2024) sore. Areal perkebunan sawit itu digerebek karena kerap dijadikan lokasi transaksi dan penyalahgunaan narkoba. 

Personel polisi yang dipimpin langsung Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Labusel, AKP Endang R Ginting, menyisir satu demi satu areal kebun sawit yang diinformasikan masyarakat kerap diramaikan para pengguna narkoba. Saat tiba di salah satu areal yang dituju, mereka menemukan sejumlah orang tengah mengkonsumsi narkoba. 

Melihat kehadiran AKP Endang dan anak buahnya, orang-orang itu langsung berhamburan melarikan diri. Namun satu di antaranya berhasil ditangkap. 

Dia adalah YIH alias Uping (40), warga Dusun Boom Sisumut. Saat ditangkap, dari tangan Uping ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu dan alat hisapnya.

"Informasi yang kita terima di perkebunan kelapa sawit itu sering terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu sehingga meresahkan masyarakat sekitar," ujar Kapolres Labusel, AKBP Maringan Simanjuntak, Jumat (26/7/2024).

Berbekal informasi itu GKN dilakukan dengan mengerahkan personel gabungan dari Satuan Reserse Narkoba, Satuan Samapta, SPKT, Propam dan Humas. Dalam kegiatan GKN tersebut, petugas juga menghancurkan tempat atau gubuk-gubuk yang ditengarai untuk menjual dan mengonsumsi sabu.

Dari tangan tersangka disita barang bukti 2 paket plastik klip berisi sabu, 1 bungkus plastik klip kosong, 1 pipet skop, 1 unit timbangan elektrik, 1 set bong/alat isap sabu, 1 unit handphone android hitam dan 3 unit korek api gas. 

 

