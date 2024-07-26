Gunung Ibu di Halmahera Kembali Erupsi Malam Ini, Ketinggian Abu Vulkanik Capai 600 Meter

JAKARTA - Gunung Ibu di Halmahera Barat, Maluku Utara, masih terus mengalami erupsi hingga Jumat (26/7/2024) malam.

Terbaru, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat, erupsi terjadi pada pukul 22.43 WIT.

Berdasarkan pantauan PVMBG, erupsi terlihat mencapai ketinggian lebih kurang 600 meter di atas puncak gunung tersebut.

"Tinggi kolom letusan teramati ± 600 m di atas puncak (± 1925 m di atas permukaan laut). Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut," tulis PVMBG melalui laman resminya.

"Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi 63 detik," sambungnya.