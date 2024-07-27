Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Lindungi Saksi dan Keluarga Sempurna Pasaribu, LPSK: Dukung Terciptanya Keamanan Wartawan!

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 27 Juli 2024 |00:27 WIB
Lindungi Saksi dan Keluarga Sempurna Pasaribu, LPSK: Dukung Terciptanya Keamanan Wartawan!
Rumah wartawan Sempurna Pasaribu dibakar usai beritakan perjudian (Foto: Dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memutuskan memberikan perlindungan tiga permohonan kepada keluarga korban dan saksi kasus kematian wartawan Sempurna Pasaribu, yang ditemukan terbakar di rumahnya bersama tiga anggota keluarganya di Karo, Sumut, pada 26 Juni 2024.

Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengungkapkan, terdapat tiga orang (EM, RF dan VS) berstatus sebagai saksi dan keluarga korban yang diberikan perlindungan oleh LPSK.

“Berdasarkan hasil putusan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK pada 22 Juli 2024, memutuskan untuk memberikan perlindungan kepada tiga pemohon dalam kasus kematian RS, jurnalis Tribrata TV di Karo, Sumatera Utara. Permohonan perlindungan telah memenuhi persyaratan perlindungan sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 2014,” ujar Wawan. 

Ia menambahkan bahwa layanan program perlindungan yang diberikan LPSK dalam kasus ini meliputi perlindungan fisik berupa pengamanan dan pengawalan saat persidangan, pemenuhan hak prosedural berupa pendampingan saat korban memberikan keterangan atau kesaksian dalam setiap proses peradilan pidana. 

Selain itu, LPSK juga memberikan fasilitas restitusi dan bantuan biaya hidup sementara.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/337/3180282//judi_online-yT9V_large.jpg
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi Online 2017-2025 Tembus Rp976,8 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/330/3179359//daging-QgwB_large.jpg
5 Dampak Konsumsi Makanan Haram, Mengundang Azab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/614/3178752//perceraian-OpXU_large.jpg
Suami Kecanduan Judol, Istri Boleh Gugat Cerai?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173836//lpsk_saat_rdp_bersama_komisi_xiii_dpr_ri-w9bc_large.jpeg
LPSK Ungkap Tiga Ancaman Teror ke Keluarga Arya Daru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/337/3173823//badan_gizi_nasional-8d4T_large.jpg
BGN Buka Suara soal Wartawan Diintimidasi di Dapur MBG Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/30/337/3173559//anggota_komisi_i_dpr_ri_junico_siahaan-je4w_large.jpg
DPR Harap Pencabutan ID Pers Istana Tak Terulang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement