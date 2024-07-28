Berawal Chat di Game Online, Oknum ASN di NTT Diduga Selingkuhi Istri Orang

FLORES - Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial A yang bertugas di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) diduga selingkuh dengan istri orang.

Tindakan tidak terpuji kedua pelaku tersebut diketahui oleh sang suami Zam Indra warga Kota Padang, Sumatera Barat. Zam Indra menceritakan bahwa, oknum ASN itu pertama kali berkenalan dengan istrinya bernama JA melalui game online hingga berujung pada pertukaran nomor telepon pribadi sejak 2021 lalu.

“Hubungan mereka melalui chat dan telpon WA ini berlangsung sekitar selama satu tahun tanpa sepengetahuan saya,” kata Zam, Minggu (28/7/2024).

Menurutnya, sejak saat itu, Ia dan istrinya sering bertengkar hingga tinggal tak serumah dengan istrinya.

“Dia pindah ke kampung di Kabupaten Sijunjung dan saya tinggal di Kota Padang, dan saya tidak menaruh curiga sama sekali, dan tugas saya sebagai suami untuk menafkahi tetap saya lakukan,” jelasnya.