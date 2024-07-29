Musim Kemarau, Warga Sarang Burung Jambi Mulai Menjerit Krisis Air Bersih

MUAROJAMBI - Hampir satu bulan ini memasuki musim kemarau, ratusan warga Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, Jambi mulai menjerit lantaran mengalami krisis air bersih.

Pasalnya, sumur-sumur milik warga sudah kering. Walaupun masih ada, airnya tampak keruh dan tidak bisa layak untuk dikonsumsi.

Salah seorang ibu rumah tangga, Sumiati mengakui saat ini dirinya dan warga lainnya mulai kesusahan mencari air bersih.

"Susah bang, terutama air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk minum dan mencuci piring," ujarnya, Minggu (28/7/2024).

Akibatnya, dirinya dan warga sekitar setiap sudah menggunakan air sumur Sungai Batanghari untuk mencuci pakaian dan mandi.

"Sedangkan untuk mencari air bersih, terpaksa harus beli air galon karena sumur warga sudah banyak yang kering," tandasnya.