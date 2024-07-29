Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Musim Kemarau, Warga Sarang Burung Jambi Mulai Menjerit Krisis Air Bersih

Azhari Sultan , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |05:32 WIB
Musim Kemarau, Warga Sarang Burung Jambi Mulai Menjerit Krisis Air Bersih
Warga Jambi Kesulitan Air Bersih
A
A
A

MUAROJAMBI - Hampir satu bulan ini memasuki musim kemarau, ratusan warga Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), Kabupaten Muarojambi, Jambi mulai menjerit lantaran mengalami krisis air bersih.

Pasalnya, sumur-sumur milik warga sudah kering. Walaupun masih ada, airnya tampak keruh dan tidak bisa layak untuk dikonsumsi.

Salah seorang ibu rumah tangga, Sumiati mengakui saat ini dirinya dan warga lainnya mulai kesusahan mencari air bersih.

"Susah bang, terutama air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, seperti untuk minum dan mencuci piring," ujarnya, Minggu (28/7/2024).

Akibatnya, dirinya dan warga sekitar setiap sudah menggunakan air sumur Sungai Batanghari untuk mencuci pakaian dan mandi.

"Sedangkan untuk mencari air bersih, terpaksa harus beli air galon karena sumur warga sudah banyak yang kering," tandasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/320/3178053//proyek_waskita_karya-vor6_large.png
Waskita (WSKT) Siap Garap Proyek Air Bersih Rp942,4 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175161//mui-xghB_large.jpg
MUI Jakarta: Air Tidak Hanya Penuhi Kebutuhan Dasar, tapi Bermakna dalam Tradisi Agama dan Budaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/23/340/3172023//perindo-Me4U_large.jpg
Bertahun-tahun Menderita, Warga Sikka NTT Sambut Antusias Sumber Air Kebaikan Partai Perindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/340/3170946//perindo-0rxD_large.jpg
Perjuangan Legislator Perindo Berbuah Hasil, Jalan Rusak di Merangin Jambi Segera Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/337/3167832//musim_kemarau-gDam_large.jpg
63% Wilayah Indonesia Mulai Musim Kemarau, Waspada Kekeringan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/340/3165643//perindo-hgAv_large.jpg
Perbaikan Bendungan hingga Ketersediaan Air Bersih, Warga Manggarai Barat Titipkan Asa ke Legislator Perindo Hasanudin
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement