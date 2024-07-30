Kesal Ibu Dicaci Maki, Pria di Lampung Timur Tusuk Tetangga hingga Tewas

Polisi tangkap pelaku pembunuhan terhadap tetangga di Lampung. (Foto: Dok Polisi)

LAMPUNG - Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap pria berinisial MA (39) ditangkap Satreskrim Polres Lampung Timur karena melakukan pembunuhan terhadap tetangganya bernama Sabran Suhri (34). Pelaku mengaku sakit hati setelah ibunya dicaci maki oleh korban.

Peristiwa itu terjadi di Desa Gedung Dalam, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur pada Senin (29/7/2024) pukul 16.30 WIB.

Kapolres Lampung Timur, AKBP Rizal Muchtar mengatakan, pelaku ditangkap usai peristiwa pembunuhan tersebut.